Precaución: Decomisan más de 15 mil productos caducados en Los Santos



La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en la provincia de Los Santos ha decomisado más de 15 mil productos vencidos durante operativos realizados entre enero y octubre de este año. El hallazgo refleja una preocupante cantidad de irregularidades en los comercios de la región, que afectan los derechos de los consumidores.

En total, se incautaron 15,206 productos con fecha de vencimiento superada, entre los que destacan alimentos, medicamentos y otros productos de consumo básico. Otras anomalías encontradas incluyen:

* 532 productos sin precio visible.

* 340 artículos sin fecha de vencimiento.

* 180 productos deteriorados o en malas condiciones.

* 66 productos con fechas de expiración ilegibles o poco claras.

* 22 productos con precios duplicados.

* 10 artículos con fechas de expiración dobles.

Además de los productos expirados, Acodeco detectó el uso indebido de cilindros de gas de 25 libras en 55 establecimientos, lo que pone en riesgo la seguridad de los consumidores. También se registró un incumplimiento del precio tope establecido para este producto en algunos comercios.

La entidad señaló que, a pesar de los esfuerzos por garantizar el cumplimiento de las normas, algunos comerciantes en la provincia siguen vulnerando las leyes de protección al consumidor. En total, Acodeco realizó 97 investigaciones especiales sobre la comercialización de productos conforme a la Ley 45 de 2007, que regula la oferta y publicidad de bienes y servicios en Panamá.

