Precio de la gasolina baja y el diésel sube

Los precios máximos de venta al público de combustibles registrarán una baja en las gasolinas y un aumento en el diésel, a partir del 3 de octubre, informó la Secretaría Nacional de Energía.

La gasolina de 95 octanos disminuirá un centésimo por litro, quedando su precio en 0.91 centavos.

Mientras que la gasolina 91 octanos bajará, pero de dos centésimos por litro, quedando en 0.86 centavos por litro.

En tanto, el diésel bajo en azufre subirá su precio un centavo, quedando en 0.84 centavos el litro. Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 17 de octubre.