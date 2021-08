Pregúntale al Cónsul: Servicios de visa durante la pandemia

Debido a la pandemia, el Consulado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá solamente está procesando renovaciones de visas de turismo por mensajería autorizada a través del Programa de Exención de Entrevistas. Las citas de entrevistas presenciales para visas de turismo aún están suspendidas.

Estoy planificando un viaje a Estados Unidos, pero nunca he tenido visa. El sistema me indica que necesito una cita presencial y no hay citas hasta el año 2022. ¿Tengo que esperar hasta el año que viene para asistir a mi cita?

Debido a la pandemia, en estos momentos no podemos atender citas presenciales para visa de turismo a menos que sea una emergencia. Haz tu cita para el año 2022, y en caso que podamos otorgar entrevistas presenciales antes de esa fecha, abriremos nuevas citas. Podrás reagendar tu cita a una fecha anticipada, siempre y cuando haya cita disponible.

Hay citas disponibles para visa de turismo en otros países. ¿Puedo solicitar visa de no inmigrante en otro país, aunque vivo en Panamá?

La disponibilidad de citas presenciales varía en cada país, de acuerdo a las leyes relacionadas con protección de la salud, debido a la pandemia. Es posible que, aunque se puede solicitar visa de no inmigrante en otros países, los Consulados tengan disponibilidad limitada para atender solicitantes de visas que no residen en del país.

Tenga en cuenta que los pagos de la tasa del proceso de solicitud de visa no son transferibles de un país a otro y deben ser pagadas en el país donde va a solicitar la visa.