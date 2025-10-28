Preocupa intentos por restringir formación de nuevos médicos

Una campaña que buscaría limitar el ingreso de nuevos estudiantes a las facultades de medicina de universidades particulares estaría tomando fuerza en algunos sectores del país, según denunciaron fuentes del ámbito académico.

La exministra de Salud, Rosario Turner, advirtió que desde hace décadas el acceso a las plazas de internado ha estado condicionado por un sistema que prioriza únicamente el rendimiento académico, dejando por fuera otros valores esenciales como la vocación, el servicio comunitario y la empatía.

“La meritocracia es importante, pero no puede convertirse en una barrera para quienes desean servir donde más se necesita”, sostuvo Turner, al tiempo que señaló que Panamá enfrenta una paradoja: mientras faltan médicos en áreas rurales e indígenas, las plazas de internado siguen siendo limitadas y difíciles de alcanzar.

La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina también planteó la necesidad de reformar el modelo de internado, garantizando igualdad de oportunidades y tutores capacitados para guiar a los futuros doctores.

“No se trata de bajar la calidad, sino de ampliarla, de construir un sistema más justo donde la excelencia se mida también por el compromiso social”, puntualizó Turner.

Finalmente, resaltó que el país tiene la oportunidad de repensar la formación médica bajo principios de equidad, justicia social y servicio a las comunidades, articulando esfuerzos entre las universidades, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y las propias comunidades.