Nacional - 04/1/26 - 03:26 PM

¡Prepárense! Las Tablas se queda sin agua por más de 36 horas

El IDAAN arrancará un proceso de limpieza profunda en las tuberías que lleva el agua desde la planta Rufina Alfaro hasta El Faro.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

El agua no va a salir de los grifos en Las Tablas desde este lunes hasta el martes en la noche. 

Durante más de un día, nadie podrá abrir los grifos. La entidad explicó que inyectarán cloro en alta concentración para dejar las tuberías seguras y limpias. 

Ante la situación, el Idaan llama a los vecinos a almacenar agua con anticipación y no confiar en que el líquido va a estar disponible.

La medida no es solo para Las Tablas. Guararé y la Villa de Los Santos también sentirán la falta de agua, porque la planta Rufina Alfaro funciona al 80 % y necesitan cerrar temporalmente algunas llaves para garantizar que la limpieza se haga bien.

Cuando regrese el servicio, el agua solo servirá para limpieza y aseo, no para beber, hasta que lo confirme el IDAAN. Y esto no termina aquí: Guararé tendrá su desinfección el 9 de enero, y en los próximos días se anunciarán fechas para la Villa de Los Santos, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín.

