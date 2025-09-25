Nacional - 25/9/25 - 05:01 PM

Presentan proyecto de ley para proteger la Semana Santa Viviente de

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Educación, Cultura y otros asuntos para su discusión y posterior aprobación.

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

La histórica tradición de la Semana Santa Viviente de Pesé, considerada una de las expresiones más significativas del turismo religioso en Panamá, dio un paso importante hacia su reconocimiento y protección legal.

Esto luego que autoridades locales, representantes de la comunidad y líderes religiosos participaron en la Asamblea Nacional en la presentación del Proyecto de Ley 329, que busca declarar y respaldar oficialmente esta celebración como patrimonio cultural y religioso.

La alcaldesa de Pesé, Yesenia Alfonso, expresó su satisfacción por la aceptación inicial del proyecto y agradeció el apoyo brindado por autoridades, organizadores del drama, líderes religiosos y la comunidad.

“Confiamos en que este proyecto será aprobado para salvaguardar una tradición que pertenece a todos los moradores de Pesé y al país”, manifestó Alfonso.

La Semana Santa Viviente de Pesé tiene sus raíces en 1954, cuando el sacerdote José Luis Angulo, párroco de la comunidad, impulsó a los fieles a escenificar los pasajes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Desde entonces, se ha convertido en una manifestación religiosa y cultural que atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales cada año, en una producción escénica y teatral que es transmitida en vivo a través de la televisión nacional.

De aprobarse la ley, se garantizará el respaldo necesario para la preservación, promoción y organización de esta actividad, fortaleciendo así su impacto cultural, espiritual y turístico en la región de Azuero, indicaron los moradores.

 

