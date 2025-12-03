Nacional - 03/12/25 - 08:05 AM

Presidencia de Panamá se ilumina con la magia de la Navidad

Los niños del Hogar de la Infancia, el Coro Infantil de la escuela Narciso Garay y la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana llenaron de canciones y sonrisas el patio principal,

 

Por: Redacción / Crítica -

La Navidad llegó con luz y alegría al Palacio de las Garzas. La pareja presidencial, José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, encabezaron el tradicional encendido de luces, un momento que reunió a la familia, autoridades y la música de los más pequeños.

Tras la sesión del Consejo de Gabinete, los niños del Hogar de la Infancia, el Coro Infantil de la escuela Narciso Garay y la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana llenaron de canciones y sonrisas el patio principal, mientras las familias de los ministros compartían la emoción de ver el Palacio brillar.

La actividad se convirtió en una pausa en la rutina, recordando lo esencial: el amor, la unión familiar y la alegría de compartir. Con un mensaje de paz y solidaridad, la Presidencia de Panamá quiso transmitir esperanza a cada hogar del país.

Rodeados de risas y emoción infantil, se realizó el conteo regresivo para encender la casa presidencial y el árbol frente a las escalinatas, simbolizando la unidad y la fe en un 2026 lleno de prosperidad, paz y amor.

 
 
 
 

