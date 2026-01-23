Nacional - 23/1/26 - 05:59 PM

Presidente de Ecuador confirma viaje a Panamá para Foro Económico de CAF

Noboa indicó que estará fuera del país entre el 27 y 29 de enero junto a una comitiva aún por definir.

 

Por: Ecuador / EFE -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó este viernes su presencia en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se realizará los días 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

A través de un decreto publicado este viernes, Noboa indicó que estará fuera del país entre el 27 y 29 de enero junto a una comitiva aún por definir. 

El mandatario, criticado en Ecuador por la frecuencia de sus viajes internacionales tras perder el referéndum sobre la Asamblea Constituyente, emitió este decreto desde Bruselas, donde participó esta semana en el Foro de Davos, en Suiza.

La Embajada de Ecuador en Panamá calificó como una "visita histórica" la llegada de Noboa y destacó que se espera que el evento contribuya a fortalecer y dinamizar las relaciones bilaterales y la cooperación en comercio e inversiones entre ambos países.

La delegación diplomática señaló que las relaciones entre Ecuador y Panamá atraviesan un “excelente momento”, con buena sintonía entre Noboa y su homólogo panameño José Raúl Mulino, con quien se reunió en Davos.

En agosto de 2025, Ecuador y Panamá suscribieron el “Convenio de intercambio de información tributaria”, lo que permitió que Panamá saliera de la lista de paraísos fiscales, mientras que el Consejo de Gabinete panameño derogó medidas de retorsión contra el país andino en diciembre del mismo año.

Te puede interesar

Suzanne Sáez asume como gerente educativa interina del ITSE

Suzanne Sáez asume como gerente educativa interina del ITSE

 Enero 23, 2026
Expertos internacionales analizan la reforma a la ley educativa

Expertos internacionales analizan la reforma a la ley educativa

 Enero 23, 2026
Presidente de Ecuador confirma viaje a Panamá para Foro Económico de CAF

Presidente de Ecuador confirma viaje a Panamá para Foro Económico de CAF

 Enero 23, 2026
EEUU entrega 4 lanchas para reforzar seguridad del Canal y lucha antidrogas

EEUU entrega 4 lanchas para reforzar seguridad del Canal y lucha antidrogas

 Enero 23, 2026
Brasil firmará acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá

Brasil firmará acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá

 Enero 23, 2026

La balanza comercial entre Panamá y Ecuador muestra un saldo favorable para el país andino, con un superávit de 5.034 millones de dólares FOB registrado entre enero y septiembre de 2025, según el Banco Central del Ecuador. Además, Panamá es uno de los principales países de origen de inversión extranjera directa en Ecuador, alcanzando 9,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero