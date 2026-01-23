Presidente de Ecuador confirma viaje a Panamá para Foro Económico de CAF

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó este viernes su presencia en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se realizará los días 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

A través de un decreto publicado este viernes, Noboa indicó que estará fuera del país entre el 27 y 29 de enero junto a una comitiva aún por definir.

El mandatario, criticado en Ecuador por la frecuencia de sus viajes internacionales tras perder el referéndum sobre la Asamblea Constituyente, emitió este decreto desde Bruselas, donde participó esta semana en el Foro de Davos, en Suiza.

La Embajada de Ecuador en Panamá calificó como una "visita histórica" la llegada de Noboa y destacó que se espera que el evento contribuya a fortalecer y dinamizar las relaciones bilaterales y la cooperación en comercio e inversiones entre ambos países.

La delegación diplomática señaló que las relaciones entre Ecuador y Panamá atraviesan un “excelente momento”, con buena sintonía entre Noboa y su homólogo panameño José Raúl Mulino, con quien se reunió en Davos.

En agosto de 2025, Ecuador y Panamá suscribieron el “Convenio de intercambio de información tributaria”, lo que permitió que Panamá saliera de la lista de paraísos fiscales, mientras que el Consejo de Gabinete panameño derogó medidas de retorsión contra el país andino en diciembre del mismo año.

La balanza comercial entre Panamá y Ecuador muestra un saldo favorable para el país andino, con un superávit de 5.034 millones de dólares FOB registrado entre enero y septiembre de 2025, según el Banco Central del Ecuador. Además, Panamá es uno de los principales países de origen de inversión extranjera directa en Ecuador, alcanzando 9,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.