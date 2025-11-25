Presidente del ITSE explica envío de directora a vacaciones durante auditoría

Gabriel Diez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), aclaró que no se ha solicitado la renuncia de la gerente educativa Milena Gómez, como se ha especulado en los últimos días.

Diez explicó que la decisión tomada fue enviarla de vacaciones durante el proceso de auditoría que está llevando a cabo la Contraloría General de la República en la institución.

El presidente precisó que la medida tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso de auditoría. “Consideramos que no debía estar en el ITSE mientras se lleva a cabo este procedimiento”, señaló.

Añadió que la gerente Gómez tenía acumulados 120 días de vacaciones, lo cual no es una práctica adecuada, por lo que se le otorgaron 60 días de descanso, prorrogables por otros 60.

Diez también destacó que no existe ninguna evaluación negativa sobre el desempeño de la gerente ni indicios de mal manejo en su gestión. “No hay ninguna evaluación de su cargo en este momento ni sospechas de irregularidades. La decisión obedece únicamente a la necesidad de asegurar la transparencia durante la auditoría”, expresó, y enfatizó que la Contraloría fue la que ordenó la auditoría y no una solicitud de la dirección del ITSE.

Hay que destacar que la rectora del ITSE, Milena Gómez, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, mantuvieron diferencias por la baja ejecución presupuestaria de la institución. Gómez respondió a Chapman señalando que “nadie puede ejecutar un dinero que no ha recibido y no se le puede evaluar por ese parámetro”.

