Presidente le quita los fondos a Irma y rechaza negociado en tema de la basura

El presidente José Raúl Mulino dijo que los fondos de la tasa de aseo que ENSA entregaba a la Alcaldía de San Miguelito ya no pasarán por el Municipio, una vez la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asuma el control total del servicio.

Mulino dijo que no existe ninguna doble intención detrás de la decisión.

“No es verdad que le vamos a dar la plata a la alcaldesa y quedarnos nosotros con la basura”, subrayó.

Mulino rechazó las acusaciones de intereses ocultos y aseguró que el único objetivo del Ejecutivo es recoger los desechos y enfrentar un problema que lleva años afectando a la población.

“No sé a qué intereses se refiere la señora. El único interés que tenemos es recoger la basura. A lo mejor en el plan que había sí tenían intereses traspuestos”, lanzó.

El mandatario explicó que, a partir del próximo lunes, la AAUD tomará las riendas del servicio en el distrito.

Con eso, los fondos de la tasa de aseo dejarán de ser gestionados por la Alcaldía.

También informó que el Gobierno mantiene conversaciones con la empresa Revisalud para garantizar el pago de las prestaciones laborales de los trabajadores antes de que termine su contrato.



De no lograrse un acuerdo, aseguró que existe un plan alterno para cubrir estas obligaciones, que superan el millón de dólares.

Pidió dejar a un lado las “cortinas de humo” y negó que exista algún negociado detrás de la medida.



Insistió en que se trata de ordenar la recolección de basura y proteger la salud pública.

Mulino sostuvo que la decisión fue aprobada en Consejo de Gabinete y está respaldada por la ley de la AAUD y el artículo 236 de la Constitución, que permite al Estado intervenir cuando la gestión municipal resulta insuficiente.

“Esto no es un concurso de egos. Es resolverle un problema a la gente de San Miguelito”, afirmó.

Por su parte, el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, informó que más de 250 puntos críticos del distrito ya han sido controlados.



Detalló que, del 1 de enero a la fecha, se han recolectado más de 3 mil toneladas de desechos.

Desde la Alcaldía, la jefa del distrito, Irma Hernández, cuestionó la capacidad de la AAUD para asumir el servicio.



Calificó la decisión del Ejecutivo como un “ataque político” que, según dijo, deja más dudas que respuestas a la comunidad.