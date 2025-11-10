Presidente Mulino coordina con concejales para impulsar proyectos en Los Santos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión productiva con miembros del Consejo Municipal de Los Santos, al término de la cual dio instrucciones concretas para agilizar numerosos proyectos y soluciones en la provincia. El foco de las directrices presidenciales está puesto en obras viales, el nuevo hospital, planes de viviendas, recolección de basura y seguridad.



Acompañaron al mandatario el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; los ministros José Luis Andrade (Obras Públicas) y Jaime Jované (Vivienda y Ordenamiento Territorial); el alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro; la secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes González; y el director de Presupuesto, Aurelio Mejía.



Los concejales solicitaron apoyo del Ejecutivo para impulsar un proyecto de rehabilitación del edificio del Consejo Municipal. Ante esto, Mulino dio instrucciones para darle viabilidad a estos planes, explorando financiamiento a través de los fondos de Descentralización o del Ministerio de Gobierno. Además, instruyó al MOP para que atienda con prontitud las solicitudes de habilitación de caminos de producción en varios corregimientos santeños.



En el tema de vivienda, los concejales pidieron respaldo para proyectos habitacionales prioritarios. El presidente respondió que el Miviot buscará alternativas de terrenos para los santeños, aprovechando el proceso de reorganización del Banco Hipotecario Nacional.



En cuanto al aseo, para aliviar los problemas de recolección de basura en 15 corregimientos, el presidente asignó al MOP la tarea de apoyar al municipio con un camión compactador.



Respecto al tema de seguridad, se consultó al mandatario sobre la posibilidad de establecer una base aeronaval en costas santeñas y la creación de nuevas subestaciones de policía para combatir el narcotráfico. Mulino explicó que este punto será consultado con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.



Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo hizo énfasis en los proyectos de gran impacto para la península de Azuero, destinados a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las provincias de Los Santos y Herrera.



Entre ellos destacó la rehabilitación de la carretera Tonosí-Cambutal; el nuevo Hospital Anita Moreno y el pronto a inaugurarse intercambiador vial en la salida de la ciudad de Chitré.

