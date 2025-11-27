Presidente Mulino entrega el Hospital de Bugaba

Después de 13 años de abandono, los vecinos de Bugaba hoy pueden respirar tranquilos: su hospital está abierto y listo para atender a todos.

El presidente José Raúl Mulino cumplió la promesa hecha en agosto de 2024 y este 27 de noviembre de 2025 se inauguró oficialmente el renovado Hospital de Bugaba, un centro de salud moderno que cambia la vida de más de 170 mil chiricanos.

“Aquí tienen su hospital, aquí en Bugaba. Gracias al pueblo que nunca dejó de exigirlo”, dijo emocionado el presidente Mulino, rodeado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, ministros y autoridades locales.

La obra, con una inversión de B/.89 millones, trae consigo atención de urgencias, consulta externa, quirófanos, y un edificio completo para quimioterapia y hemodiálisis.

“Es el mejor hospital de la provincia, cuídenlo, porque llena un vacío enorme en la salud de nuestra gente”, agregó el mandatario.

Hoy ya no hay que viajar hasta David para ser atendido: Bugaba tiene hospitalización pediátrica, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología y unidad de cuidados intensivos.

Con 172 camas, 27 consultorios y 3 quirófanos, la comunidad tiene al alcance de su mano servicios que antes parecían un lujo lejano.

El evento tuvo momentos emotivos: Leah Kamila fue la primera paciente en recibir cirugía cardiaca pediátrica en el nuevo Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, y Ester Lam, paciente de cáncer de mama, celebró que ya no tendrá que viajar hasta Panamá para sus tratamientos.

José Félix Espinosa, hijo del doctor que da nombre al hospital, recordó con orgullo el legado de su familia, mientras la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, y autoridades locales celebraban junto a la comunidad.

Datos del Hospital de Bugaba:

Planta baja : consulta externa, laboratorio, banco de sangre, imagenología, urgencias, farmacia, morgue, administración, docencia y áreas de apoyo.

: consulta externa, laboratorio, banco de sangre, imagenología, urgencias, farmacia, morgue, administración, docencia y áreas de apoyo. Edificio de quimioterapia y hemodiálisis : 15 sillones para cada tratamiento, con áreas complementarias.

: 15 sillones para cada tratamiento, con áreas complementarias. Planta alta: hospitalización pediátrica, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología, UCI, 3 quirófanos modulares, capilla, residencia médica y oficinas de especialidades.

Hoy Bugaba celebra no solo la inauguración de un hospital, sino el regreso de la salud de calidad al corazón de Chiriquí. Este es un ejemplo claro de que cuando se cumple una promesa, la gente siente que su voz sí cuenta.