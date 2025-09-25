Nacional - 25/9/25 - 12:30 PM

Presidente Mulino se recupera tras cirugía ambulatoria en EE.UU.

Por: Redacción / Web -

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, informó  a través de sus redes sociales que la cirugía a la que fue sometido en su hombro izquierdo concluyó exitosamente. El mandatario detalló que se encuentra en proceso de recuperación ambulatoria y que permanecerá en reposo durante los próximos tres días.

Mulino expresó su agradecimiento por los mensajes y llamadas de apoyo recibidos tras el procedimiento.

La intervención médica se realizó este jueves en el Hospital de Cirugías Especiales, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, luego de que el presidente participara en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Según explicó, la cirugía fue necesaria para tratar un dolor severo en el hombro, el cual calificó como "inmanejable".

El jefe de Estado aclaró que el procedimiento fue cubierto con sus propios recursos. Además, anunció que regresará a Panamá el domingo 28 de septiembre para retomar sus funciones oficiales al día siguiente.
 

