Presidente nombra a Andrea Vega nueva directora de SENNIAF

El presidente de la República anunció este viernes la designación de Andrea Carolina Vega como nueva directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAFI).

La funcionaria asumirá la responsabilidad de ejecutar y supervisar las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el país.

La decisión se dio mediante el Decreto Ejecutivo No. 26, tras evaluar la trayectoria de Vega y sus antecedentes en gestión pública.

Desde su despacho, deberá coordinar con unidades descentralizadas y especializadas para garantizar la atención de la familia y la protección de los menores en situación de vulnerabilidad.

Con esta designación, el gobierno busca dar continuidad a los programas que fortalecen la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como mejorar la gestión administrativa de SEMNIAFI en todo el país. Vega reemplaza a la anterior directora, quien dejó el cargo recientemente.