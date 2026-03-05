Nacional - 05/3/26 - 08:03 AM

Presidente nombra a Andrea Vega nueva directora de SENNIAF

La decisión se dio mediante el Decreto Ejecutivo No. 26, tras evaluar la trayectoria de Vega y sus antecedentes en gestión pública.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de la República anunció este viernes la designación de Andrea Carolina Vega como nueva directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAFI)

La funcionaria asumirá la responsabilidad de ejecutar y supervisar las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el país.

Desde su despacho, deberá coordinar con unidades descentralizadas y especializadas para garantizar la atención de la familia y la protección de los menores en situación de vulnerabilidad.

Con esta designación, el gobierno busca dar continuidad a los programas que fortalecen la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como mejorar la gestión administrativa de SEMNIAFI en todo el país. Vega reemplaza a la anterior directora, quien dejó el cargo recientemente.

