Dirección Nacional de Enfermería entra al choque por polémica Ley 255

La polémica por el proyecto de Ley 255 sube de tono. Esta vez, las enfermeras del Ministerio de Salud (MINSA) se sumaron al rechazo frontal contra la iniciativa que pretende otorgar idoneidad a los instrumentadores quirúrgicos para ejercer funciones dentro de los quirófanos.

La propuesta ya había sido cuestionada por la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE), pero ahora el conflicto escala con la entrada directa de la Dirección Nacional de Enfermería al debate.

Eusebia Calderón de Copete, directora Nacional de Enfermería del MINSA, fue contundente: el anteproyecto vulnera y usurpa funciones propias del personal de enfermería. Aseguró que ya plantearon a los diputados su rechazo “rotundo”, advirtiendo que la atención en un quirófano no se limita a pasar instrumentos al cirujano.

“Dentro del quirófano hay seres humanos que necesitan la mejor atención. No es solo cuestión de pasar instrumentos; hay que saber cuidar al paciente desde que ingresa y velar por su bienestar hasta que se recupere”, enfatizó.

Calderón de Copete dejó claro que el gremio de enfermeras en Panamá tiene 70 años de experiencia y cuenta con personal idóneo que labora en los quirófanos, tanto del MINSA como de la Caja de Seguro Social, y está debidamente preparado para asumir la atención integral del paciente quirúrgico. “Vamos a defender nuestras tareas y funciones dentro de los quirófanos del país”, sentenció.