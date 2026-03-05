Nacional - 05/3/26 - 12:00 AM

Panamá sumó más de 27 mil nuevos empleos en el 2025

Según la más reciente Encuesta de Mercado Laboral, compartida por la Contraloría General de la República, el país muestra señales de recuperación, con la generación de más de 27 mil nuevos empleos, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

Este crecimiento de 1.4% eleva el número de personas ocupadas a 1,968,748.

El informe destaca que 45,469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, lo que refleja mayor confianza y participación en la actividad económica. Un elemento importante a resaltar es que unas 21 mil mujeres ingresaron a la ocupación (2.6%), evidenciando una dinámica positiva en inclusión y participación económica.

El sector servicios, que concentra el 70% del empleo, creció 3.4%. Dentro de este grupo sobresalen las actividades inmobiliarias, energía (electricidad, gas y aire acondicionado), agua y saneamiento, servicios financieros y seguros. Además, de transporte y logística.

A pesar de los buenos resultados, la tasa de desempleo se ubicó en 10.4%.

Te puede interesar

Renuncia el director del IDAAN en medio de críticas por falta de agua

Renuncia el director del IDAAN en medio de críticas por falta de agua

 Marzo 04, 2026
Asamblea aprueba ratificación de Nicolás Brea al frente de tránsito

Asamblea aprueba ratificación de Nicolás Brea al frente de tránsito

 Marzo 04, 2026
Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio

Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio

 Marzo 04, 2026
Arraiján: Clausuran establecimiento tras encontrar plagas y contaminación

Arraiján: Clausuran establecimiento tras encontrar plagas y contaminación

 Marzo 04, 2026
Mulino firma ley que protege a niños en acogimiento familiar

Mulino firma ley que protege a niños en acogimiento familiar

 Marzo 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora