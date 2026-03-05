Panamá sumó más de 27 mil nuevos empleos en el 2025

Según la más reciente Encuesta de Mercado Laboral, compartida por la Contraloría General de la República, el país muestra señales de recuperación, con la generación de más de 27 mil nuevos empleos, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

Este crecimiento de 1.4% eleva el número de personas ocupadas a 1,968,748.

El informe destaca que 45,469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, lo que refleja mayor confianza y participación en la actividad económica. Un elemento importante a resaltar es que unas 21 mil mujeres ingresaron a la ocupación (2.6%), evidenciando una dinámica positiva en inclusión y participación económica.

El sector servicios, que concentra el 70% del empleo, creció 3.4%. Dentro de este grupo sobresalen las actividades inmobiliarias, energía (electricidad, gas y aire acondicionado), agua y saneamiento, servicios financieros y seguros. Además, de transporte y logística.

A pesar de los buenos resultados, la tasa de desempleo se ubicó en 10.4%.