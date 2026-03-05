Estudiante baleado en Colón lucha por su vida

La condición del estudiante de 14 años que fue baleado el miércoles en la comunidad de Puerto Escondido, en la provincia de Colón, sigue siendo delicada. La mañana de este jueves se informó que el menor permanece en diagnóstico reservado en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica tras las heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el muchacho había ido a acompañar a un familiar hasta el Centro Educativo República de Sudáfrica, ubicado en el sector 2-2 de Puerto Escondido. Fue en ese punto donde apareció otra persona que le disparó en varias ocasiones. El adolescente recibió cinco impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

Tras el hecho violento, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un allanamiento que terminó con la aprehensión de una persona vinculada con el ataque ocurrido frente al plantel educativo.

El caso ha encendido la preocupación entre padres de familia y docentes. Desde la comunidad educativa del centro escolar están pidiendo mayor presencia policial, ya que aseguran que el área de Puerto Escondido se ha vuelto peligrosa con el paso de los años.

Los residentes esperan que la Policía Nacional mantenga vigilancia permanente en los alrededores de la escuela para evitar que hechos de violencia como este vuelvan a repetirse.