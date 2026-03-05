Nacional - 05/3/26 - 09:00 AM

Estudiante baleado en Colón lucha por su vida

El joven se mantiene con diagnóstico reservado en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica tras las heridas.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La condición del estudiante de 14 años que fue baleado el miércoles en la comunidad de Puerto Escondido, en la provincia de Colón, sigue siendo delicada. La mañana de este jueves se informó que el menor permanece en diagnóstico reservado en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica tras las heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el muchacho había ido a acompañar a un familiar hasta el Centro Educativo República de Sudáfrica, ubicado en el sector 2-2 de Puerto Escondido. Fue en ese punto donde apareció otra persona que le disparó en varias ocasiones. El adolescente recibió cinco impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

Tras el hecho violento, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un allanamiento que terminó con la aprehensión de una persona vinculada con el ataque ocurrido frente al plantel educativo.

El caso ha encendido la preocupación entre padres de familia y docentes. Desde la comunidad educativa del centro escolar están pidiendo mayor presencia policial, ya que aseguran que el área de Puerto Escondido se ha vuelto peligrosa con el paso de los años.

Los residentes esperan que la Policía Nacional mantenga vigilancia permanente en los alrededores de la escuela para evitar que hechos de violencia como este vuelvan a repetirse.

Te puede interesar

Panamá hará visita consular el viernes a los panameños detenidos en Cuba

Panamá hará visita consular el viernes a los panameños detenidos en Cuba

Marzo 05, 2026
Construcciones irregulares en Colón preocupan a residentes de áreas revertidas

Construcciones irregulares en Colón preocupan a residentes de áreas revertidas

 Marzo 05, 2026
Mulino descarta subsidio de la gasolina por crisis en Medio Oriente

Mulino descarta subsidio de la gasolina por crisis en Medio Oriente

Marzo 05, 2026
Santanach queda al mando del Idaan tras salida de Rutilio

Santanach queda al mando del Idaan tras salida de Rutilio

Marzo 05, 2026
Estudiante baleado en Colón lucha por su vida

Estudiante baleado en Colón lucha por su vida

 Marzo 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle