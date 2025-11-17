Nacional - 17/11/25 - 09:00 PM

Presidente sanciona Ley de acuñación de monedas conmemorativas

El Banco Nacional de Panamá será el custodio y el que ponga las monedas a disposición de quienes quieran comprar los estuches.

 

El presidente José Raúl Mulino firmó la Ley 499 del 17 de noviembre de 2025, una movida que mete un artículo transitorio al Código Fiscal pa’ permitir la acuñación de monedas conmemorativas entre 2025 y 2029, y lo mejor: toda esa plata va pa’ la Asociación Pro Obras de Beneficencia, una entidad que se dedica a apoyar programas sociales.

Monedas con historia y con propósito

Según la ley, los diseños vendrán marcados con el Palacio de Las Garzas y el Despacho de la Primera Dama en el anverso, y al reverso llevarán el Escudo Nacional, con toda la formalidad que eso representa.
Estas monedas serán “de calidad de prueba”, pero ojo: tendrán el mismo valor legal que cualquier moneda nacional. No es solo pa’ coleccionistas; sirven como cualquiera.

¿A dónde va la plata?

La ley deja clarito que las regalías de las ventas de estas monedas (2025-2029) serán para la Asociación Pro Obras de Beneficencia, pero primero habrá que descontar los gastos que tenga el Banco Nacional de Panamá, cubiertos por el Ministerio de la Presidencia.

La idea es reforzar programas sociales y culturales, y recordar hechos, personajes y momentos que forman parte del ADN de este país.

Así serán las monedas a acuñar

➡ Monedas alusivas al Palacio de Las Garzas

  • Níquel a color, B/.1.00 — Hasta 2,000 piezas
  • Plata, B/.20.00 — Hasta 600 piezas
  • Oro, B/.50.00 — Hasta 200 piezas

➡ Monedas alusivas al Despacho de la Primera Dama

  • Níquel a color, B/.1.00 — Hasta 2,000 piezas
  • Plata, B/.20.00 — Hasta 600 piezas
  • Oro, B/.50.00 — Hasta 200 piezas

Presentación fina, como manda la ocasión

La ley exige que todas las monedas vengan en cápsulas transparentes de alta resistencia, guardadas dentro de estuches especiales pa’ coleccionistas, con una presentación acorde a lo que representan.

La empresa que acuñe estas piezas debe garantizar que el acabado sea de calidad de prueba, mientras que el MEF tendrá la batuta pa’ decidir diseños y detalles artísticos.

