Nacional - 09/9/25 - 06:24 PM

Presupuesto de la CSS asciende a $8,121 millones

Mon explicó que, a diferencia de años anteriores, este presupuesto se presenta desglosado por cada sujeto de negocio de la institución

 

Por: Redacción / Crítica -

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional los detalles del presupuesto institucional para el año 2026, que asciende a $8,121 millones, que representa el 23% de la totalidad de presepuesto general del Estado. 

Mon explicó que, a diferencia de años anteriores, este presupuesto se presenta desglosado por cada sujeto de negocio de la institución, lo que permite un mejor análisis de ingresos y egresos. Sin embargo, destacó que se requiere el uso de reservas en dólares para garantizar su ejecución.

Según Mon, gracias a la existencia de un fondo único solidario y la Ley 462, la CSS puede proyectar estados de flujo de efectivo que muestran ingresos por $286 millones, provenientes de aportes estatales, cuotas regulares y vencimiento de inversiones.

Estos recursos estarán disponibles para el pago de pensiones, asegurando así la continuidad del servicio a los asegurados.

El director agregó que el modelo financiero de la CSS permite proyectar de manera sostenida la ejecución del presupuesto a largo plazo, con revisiones cada seis años para adoptar los cambios necesarios y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

 

