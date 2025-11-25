Primer informe de auditoría de la mina se conocerá a principios de diciembre

Alfredo Burgos, director nacional de Recursos Minerales de Panamá, anunció que los primeros resultados de la auditoría integral del proyecto Mina Cobre de Panamá se darán a conocer a principios de diciembre.



Burgos adelantó que, a partir de esa fecha, se entregarán informes mensuales sobre los avances de la auditoría. Además, en febrero del próximo año, se espera que la auditoría esté completamente revisada y finalizada, proporcionando información clave sobre cómo se ha desarrollado el proyecto para tomar decisiones informadas.

En cuanto a la reactivación de la actividad minera y la generación de empleo, Burgos señaló que tomará tiempo debido a que los equipos y maquinarias han estado paralizados por un año y medio. Respecto a la empleomanía, expresó que confían en que alcanzarán los niveles iniciales. Sin embargo, destacó que, actualmente, más de 2,000 trabajadores están contratados como parte de la auditoría y del plan de gestión segura.

La empresa multinacional SGS, líder mundial en servicios de auditoría, inspección y certificación, es la encargada de realizar la auditoría integral de la Mina Cobre de Panamá, bajo un contrato de B/. 539,791.46.

Entre los compromisos asumidos por SGS se incluye la realización de esta auditoría con un enfoque estructurado, detallado y organizado, que garantice que los auditores presten especial atención a las áreas críticas en cuanto a la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto.

