Primer paso hacia estacionamientos gratis en oficinas públicas
La iniciativa establece que los ciudadanos tendrán derecho a utilizar estacionamientos sin costo por un periodo de entre dos y cuatro horas, mientras realizan diligencias en instituciones del Estado.
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca garantizar el acceso gratuito a estacionamientos para contribuyentes que acuden presencialmente a realizar trámites en entidades públicas.
El proyecto, presentado por el diputado Raúl Pineda, establece que los ciudadanos tendrán derecho a utilizar estacionamientos sin costo por un periodo de entre dos y cuatro horas, mientras realizan diligencias en instituciones del Estado.
“Los usuarios son la razón social de las instituciones”, expresó Pineda, al explicar que esta iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios públicos y reducir las barreras económicas que enfrentan los contribuyentes.
Además, el proyecto plantea que las oficinas alquiladas por el Estado deberán incluir, como condición contractual obligatoria, la disponibilidad de espacios de estacionamiento gratuitos para los ciudadanos que acudan a gestionar trámites.
La propuesta continuará su curso legislativo en los próximos debates.