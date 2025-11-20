Nacional - 20/11/25 - 04:58 PM

Primera niña operada a corazón abierto en nuevo hospital, llega al Palacio

A 15 días de su cirugía, llegó al Palacio de las Garzas, donde fue recibida por el presidente José Raúl Mulino, quien celebró su rápida recuperación.

 

Por: Redacción / Crítica -

Leah Kamila, una niña de 6 años, hizo historia al convertirse en la primera paciente operada a corazón abierto en el nuevo Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

A 15 días de su cirugía, llegó al Palacio de las Garzas, donde fue recibida por el presidente José Raúl Mulino, quien celebró su rápida recuperación.

La operación corrigió una comunicación interauricular, un orificio entre las aurículas que afecta el flujo normal de sangre.
“La cirugía fue colocar un parche y cerrar por completo el orificio”, explicó la cardióloga pediatra Aida González.

El procedimiento fue realizado por un equipo especializado de la CSS y permitió que Leah se recuperara en 12 días, sin necesidad de viajar al extranjero. La niña hoy está activa, estable y con buen pronóstico.

Su familia no ocultó la emoción:
“Verla reír otra vez es una felicidad inmensa”, dijo su madre, Yeniffer Guerra.
Su padre, Juan Quintero, añadió que ahora podrá llevar una vida normal.

Incluso el alta médica los tomó por sorpresa.
“La doctora nos dijo: ‘Se pueden ir’”, contó la madre.

Te puede interesar

Mulino recorre Línea 3 del Metro, promete mano dura y obras que cambian vidas

Mulino recorre Línea 3 del Metro, promete mano dura y obras que cambian vidas

 Noviembre 20, 2025
Primera niña operada a corazón abierto en nuevo hospital, llega al Palacio

Primera niña operada a corazón abierto en nuevo hospital, llega al Palacio

 Noviembre 20, 2025
Mulino viaja a Costa Rica para estrechar lazos comerciales y de cooperación

Mulino viaja a Costa Rica para estrechar lazos comerciales y de cooperación

 Noviembre 20, 2025
Mujeres que forjaron la nación: conversatorio revela su aporte histórico

Mujeres que forjaron la nación: conversatorio revela su aporte histórico

 Noviembre 20, 2025
Dueños de camiones de Azuero exigen inclusión en proyectos de la región

Dueños de camiones de Azuero exigen inclusión en proyectos de la región

 Noviembre 20, 2025

Este fin de semana regresarán a su casa en Bugaba, Chiriquí, para continuar la recuperación.

Durante la reunión, Mulino recordó una experiencia personal con sus hijas y prometió acompañar a Leah en lo que necesite, desde medicamentos hasta citas médicas. También la invitó a cortar la cinta en la inauguración del próximo hospital en Bugaba.

La primera dama, Maricel de Mulino, conversó con la pequeña y reafirmó su apoyo.

El encuentro cerró con un almuerzo en el Palacio, celebrando la recuperación de Leah y el avance de la medicina pediátrica en Panamá.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno

¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno
Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil