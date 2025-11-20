Primera niña operada a corazón abierto en nuevo hospital, llega al Palacio

Leah Kamila, una niña de 6 años, hizo historia al convertirse en la primera paciente operada a corazón abierto en el nuevo Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

A 15 días de su cirugía, llegó al Palacio de las Garzas, donde fue recibida por el presidente José Raúl Mulino, quien celebró su rápida recuperación.

La operación corrigió una comunicación interauricular, un orificio entre las aurículas que afecta el flujo normal de sangre.

“La cirugía fue colocar un parche y cerrar por completo el orificio”, explicó la cardióloga pediatra Aida González.

El procedimiento fue realizado por un equipo especializado de la CSS y permitió que Leah se recuperara en 12 días, sin necesidad de viajar al extranjero. La niña hoy está activa, estable y con buen pronóstico.

Su familia no ocultó la emoción:

“Verla reír otra vez es una felicidad inmensa”, dijo su madre, Yeniffer Guerra.

Su padre, Juan Quintero, añadió que ahora podrá llevar una vida normal.

Incluso el alta médica los tomó por sorpresa.

“La doctora nos dijo: ‘Se pueden ir’”, contó la madre.

Este fin de semana regresarán a su casa en Bugaba, Chiriquí, para continuar la recuperación.

Durante la reunión, Mulino recordó una experiencia personal con sus hijas y prometió acompañar a Leah en lo que necesite, desde medicamentos hasta citas médicas. También la invitó a cortar la cinta en la inauguración del próximo hospital en Bugaba.

La primera dama, Maricel de Mulino, conversó con la pequeña y reafirmó su apoyo.

El encuentro cerró con un almuerzo en el Palacio, celebrando la recuperación de Leah y el avance de la medicina pediátrica en Panamá.