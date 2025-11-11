Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, respondió a lo que muchos se preguntan: ¿hay investigación penal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo?

Por ahora, la respuesta es no.

“Ese es un trámite que se mantiene en la Contraloría General de la República”, explicó Gómez.

“La Contraloría, dentro de sus funciones de fiscalización, fue la que dispuso esa medida precautoria”, agregó.

El tema estalló el 6 de noviembre, cuando se conoció que el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de cuentas y propiedades de Carrizo por un monto de un millón 313 mil 818 dólares con 33 centésimos, según la Resolución No. 3286-2025-LEG/PJ, firmada el 22 de octubre de 2025.

Entre los bienes afectados hay cuentas en el Banco Nacional, Multibank, Prival y Banco General, además de vehículos registrados a nombre del exvicepresidente, los cuales quedan bajo custodia de la Contraloría General de la República.

Al preguntarle si el Ministerio Público planea abrir un expediente penal, el jefe del MP fue enfático:

“Las investigaciones penales que lleva el Ministerio Público por delitos contra la administración pública y otras modalidades seguirán su curso, pero este caso —por ahora— está en etapa administrativa”, subrayó.

Gómez insistió además en que una investigación formal solo puede iniciarse cuando existan pruebas acreditadas de delito y las personas aparezcan vinculadas directamente.

“Una vez acreditado el delito y vinculadas las personas, serán presentadas ante los tribunales”, dijo Gómez.

En palabras simples: la pelota está del lado de la Contraloría.