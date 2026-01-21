Procuraduría inspecciona Punta Chame ante tala y extracción irregular

La Procuraduría General de la Nación llegó este martes a Punta Chame para una inspección ocular tras denuncias de extracción irregular de materiales.

La zona es conocida por su valor ambiental y ecológico, y cualquier daño allí preocupa a autoridades y comunidades locales.

Los manglares que bordean la playa están protegidos, pero la tala ha sido señalada en varias ocasiones.

Al recorrido se unieron representantes del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias, quienes verificaron el estado de la vegetación y documentaron posibles irregularidades.

La playa de Punta Chame forma parte del ecosistema costero de alto valor del país y su cuidado es prioridad para el Estado.