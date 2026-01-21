Nacional - 21/1/26 - 08:29 PM

Procuraduría inspecciona Punta Chame ante tala y extracción irregular

Por: Redacción / Crítica -

La Procuraduría General de la Nación llegó este martes a Punta Chame para una inspección ocular tras denuncias de extracción irregular de materiales. 

La zona es conocida por su valor ambiental y ecológico, y cualquier daño allí preocupa a autoridades y comunidades locales. 

Los manglares que bordean la playa están protegidos, pero la tala ha sido señalada en varias ocasiones.

Al recorrido se unieron representantes del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias, quienes verificaron el estado de la vegetación y documentaron posibles irregularidades. 

La playa de Punta Chame forma parte del ecosistema costero de alto valor del país y su cuidado es prioridad para el Estado.

