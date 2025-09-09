Productores de arroz alertan sobre crisis y exigen acción inmediata

El sector arrocero nacional atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza a miles de familias rurales. Los altos costos de producción, la caída de precios y el ingreso irregular de importaciones han puesto al borde del colapso a pequeños y medianos productores.

En la Asamblea Nacional, durante una sesión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, los productores expusieron con preocupación la gravedad de la situación.

Según datos presentados, el 87.5% de los productores de arroz corre riesgo de desaparecer si no se implementan medidas urgentes que protejan la soberanía alimentaria del país.

Causas de la crisis

El detonante principal ha sido la entrada irregular de importaciones: un barco privado con 462 mil quintales llegó antes de la cosecha, violando la Ley 17 de 2018, que prohíbe importaciones en periodo de precosecha. Posteriormente, otro barco con 450 mil quintales fue autorizado en plena cosecha, saturando el mercado y presionando los precios a la baja.

A esto se suma el impacto del fenómeno de El Niño, el aumento de insumos, combustible y mano de obra. Actualmente, el costo de producción alcanza B/. 26.40 por quintal, mientras que la industria paga entre B/. 26 y B/. 27.50, llegando incluso a valores por debajo del costo real.

Reacciones en la Asamblea

Los diputados manifestaron su apoyo a los productores y anunciaron que convocarán a los ministros de Economía y Finanzas (MEF) y de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para buscar soluciones inmediatas.

El diputado Raúl Pineda señaló que el sector está en “cuidado intensivo”, ya que el precio de venta cayó de B/. 33 a B/. 23 por quintal, comprometiendo la próxima siembra. Mientras tanto, los molinos continúan imponiendo precios bajos que ponen en riesgo la estabilidad de miles de familias.

Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz de Veraguas, recordó que Panamá tiene abastecimiento garantizado hasta 2026, pero subrayó que la seguridad alimentaria depende de proteger al productor local.

Propuesta inmediata

Los productores solicitaron la aplicación urgente del artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de B/. 7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto revisable cada tres años. Este subsidio daría un respiro al sector, evitaría quiebras y garantizaría la paz social.

Mirada al futuro

Además, proponen una hoja de ruta para transformar el sector, con inversión en investigación, financiamiento y modernización de los sistemas productivos, migrando del secano tradicional hacia sistemas de riego y secano favorecido.

“El arroz es más que un cultivo: es la base de nuestra seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias rurales. Sin apoyo inmediato, Panamá corre el riesgo de perder su soberanía alimentaria”, insistió Spiegel.