Productores molestos exigen retirar cebolla importada de supermercados

Retirar la cebolla importada que aún se vende en el país. Esa fue la solicitud presentada por productores de Herrera ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), durante un encuentro realizado en el sector de Parita.

Los agricultores pidieron una revisión nacional de anaqueles en supermercados, minisúper y abarroterías. Sostienen que el producto extranjero que ingresó meses atrás debió salir ya del mercado y que su permanencia está impactando la comercialización de la cosecha local.

De acuerdo con los productores, en las fincas permanecen sacos sin vender, mientras en los comercios continúa ofreciéndose cebolla importada. Señalan que el volumen disponible ha aumentado la oferta y reducido las posibilidades de colocar la producción nacional.

Edwin Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Cebolla de Herrera y Los Santos, indicó que desde el 24 de noviembre solicitaron al Ministerio de Desarrollo Agropecuario que no se autorizara el ingreso del rubro. Explicó que, pese a ese planteamiento, el producto fue distribuido en distintos puntos del país.

También mencionaron la presencia de cebolla proveniente de Costa Rica, lo que, según detallaron, incrementa la cantidad en el mercado local. Los agricultores solicitaron que se verifiquen precios, calidad y fechas de expiración del producto que permanece en venta.

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, manifestó que la institución está facultada por ley para realizar inspecciones y comprobar que los establecimientos cumplan con las normas vigentes. Indicó que la solicitud será evaluada conforme a las competencias de la entidad.

Mientras se desarrollan estas diligencias, la producción en Herrera continúa almacenada a la espera de su comercialización.