Ifarhu suelta $30 millones desde este 23 de febrero en Pase-U

Más de 280 mil estudiantes empezarán a cobrar el Pase-U entre el 23 y el 28 de febrero. La jornada la organiza el Ifarhu y moverá más de $30 millones en la capital y el interior. Plata que cae justo cuando muchas familias están contando los reales.

En la ciudad de Panamá y alrededores se van a desembolsar $20.9 millones. Solo en Panamá Centro, 51,600 estudiantes recibirán $6,019,290. En Panamá Este, 69,091 beneficiarios cobrarán $7,145,100, mientras que en Panamá Norte, 34,805 estudiantes percibirán $3,650,790. En San Miguelito, el pago alcanza a 39,154 estudiantes por un total de $4,144,770.

En la provincia de Chiriquí, 50,150 estudiantes serán beneficiados con $5,568,870. En Bugaba, 25,104 estudiantes recibirán $2,693,460 y en Puerto Armuelles, 11,383 estudiantes cobrarán $1,237,890. Movimiento fuerte para los comercios y alivio directo en cada casa.

El Ifarhu pidió a padres y acudientes que revisen los cronogramas oficiales y los centros de pago antes de salir. Recomiendan verificar fechas y puntos para evitar filas innecesarias o confusiones. La jornada arranca el lunes y se extiende hasta el sábado. Puede ingresar a www.ifarhu.gob.pa