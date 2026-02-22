Nacional - 22/2/26 - 09:12 AM

Atalaya caminó segura rumbo al Nazareno

El trayecto, desde la entrada de La Florecita en Santiago hasta el templo, estuvo custodiado por unidades de la Policía Nacional.

 

Atalaya volvió a llenarse de promesas, velas y pasos cansados. Miles de fieles caminaron este sábado hasta la Basílica Menor de Atalaya, en medio de un operativo que arrancó desde temprano. No hubo sobresaltos. La jornada transcurrió con vigilancia constante y calles bajo control.

El trayecto, desde la entrada de La Florecita en Santiago hasta el templo, estuvo custodiado por unidades de la Policía Nacional. En cada punto había uniformados atentos al movimiento de peregrinos, vendedores y conductores. La misión era clara: mantener el orden y evitar incidentes en medio de la multitud.

El dispositivo incluyó vigilancia en rutas de acceso, áreas comerciales y puntos de mayor concentración. También hubo monitoreo permanente en el distrito para garantizar la movilidad de nacionales y extranjeros. Según las autoridades, el plan se mantiene activo durante el fin de semana.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, caminó parte de la ruta.

 

