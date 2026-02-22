Colón unificará servicios de salud en el hospital Manuel Amador Guerrero

Las autoridades de salud evalúan el traslado de varias áreas administrativas y clínicas que funcionan en la sede regional del MINSA en Colón.

El titular de la cartera, Fernando Boyd Galindo, durante una visita al área, precisó que las clínicas de Heridas, Salud Integral del Adolescente y la que ofrece atención a pacientes con VIH, podrían ser reubicadas a las instalaciones del antiguo hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en el casco antiguo de Colón.

Detalló que también podrían reubicar las oficinas administrativas de la Regional de Salud de Colón, el almacén de medicamentos e insumos y el cuarto frío del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La medida es evaluada ya que se constató la limitación de espacio en la sede regional para albergar adecuadamente estos servicios.

Boyd Galindo precisó que "aquí en Colón vamos a unificar los servicios públicos de salud, por lo que adecuaremos estas áreas para albergar diferentes clínicas".

"Se trata de una estructura emblemática, construida en 1936, que puede ser reutilizada”, señaló el ministro.

Se informó además que el ministro de Salud visitó diversos centros en la Costa Atlántica.

Recorrió los centros de salud de Chilibre y Juventina Montenegro de Sardinilla, así como el Policentro Juan Antonio Núñez, ubicado en Calle 9.

El funcionario conoció de primera mano las principales necesidades en materia de infraestructura, insumos, medicamentos y recursos humanos, necesarias para garantizar una atención de calidad a los pacientes que acuden a estas instalaciones.