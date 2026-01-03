Productores porcinos alertan impacto del TLC con EE.UU en la producción local

Dirigentes de los productores de carne, en particular del sector porcino, manifestaron su preocupación ante el inicio del proceso de cumplimiento de los tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, los cuales contemplan la entrada de productos cárnicos con cero aranceles al país.

El productor y dirigente del sector porcino, Dr. Juan Manuel Guevara, advirtió que la aplicación plena de estos acuerdos podría generar una afectación significativa a la producción nacional, debido a la competencia directa con productos importados que ingresan al mercado panameño sin cargas arancelarias, lo que reduce la competitividad de los productores locales.

Según Guevara, la principal inquietud radica en que el cumplimiento de estos tratados podría provocar un resquebrajamiento en la economía nacional, impactando no solo a los productores panameños, sino también a más de 40 mil personas que dependen directa e indirectamente de las actividades que desarrolla el sector porcino, incluyendo empleos en granjas, transporte, procesamiento y comercialización.

El dirigente señaló que los productores nacionales enfrentan altos costos de producción, exigencias sanitarias y limitaciones de financiamiento, factores que los colocan en desventaja frente a los productos importados provenientes de mercados altamente subsidiados.

Ante este escenario, los porcinocultores hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional para que se evalúen medidas de apoyo y salvaguardas que permitan proteger la producción local, garantizar la sostenibilidad del sector y preservar las fuentes de empleo vinculadas a la actividad pecuaria.

Los productores reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en la necesidad de políticas públicas que aseguren condiciones justas de competencia y eviten el debilitamiento de uno de los sectores productivos más importantes del país.

