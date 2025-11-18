Nacional - 18/11/25 - 11:59 AM

Programa '120 a los 65': Excluyen a personas con permisos de taxi

Por: Redacción / Web -

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, anunció que se ha procedido a la exclusión de algunas personas del programa "120 a los 65" por irregularidades detectadas. Entre los excluidos por primera vez se encuentran personas que poseían permisos de operación de taxi, lo que contraviene los requisitos del programa.

Carles explicó que esta irregularidad fue detectada gracias a la interconexión con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATT), lo que ha permitido verificar la situación de los beneficiarios. Además, señaló que otras exclusiones se han realizado por razones más comunes, como defunciones o personas que ya reciben pensiones o jubilaciones.

La ministra destacó que el gobierno está cumpliendo con el cuarto pago del año, alcanzando a más de 186,000 personas a través de los cuatro programas sociales que implementan: "120 a los 65", "Ángel Guardián", "Red de Oportunidades" y "Bono Nutricional". Carles subrayó que estos pagos se están realizando de manera transparente y oportuna.

En cuanto a los pagos, la ministra informó que se está llevando a cabo una inyección económica superior a los 54 millones de dólares. Los pagos se efectúan en dos modalidades: a través de la Tarjeta Clave Social, que comenzó el 17 de noviembre y continuará hasta el 28 de este mes, y la modalidad de difícil acceso, que se extenderá del 1 al 5 de diciembre. A lo largo de todo el proceso, se brindará acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios a través de los bancos correspondientes.
 

