Promulgan decreto sobre nuevas medidas para el ingreso de viajeros

Panamá- Este miércoles fue publicada en la Gaceta Oficial número 29478-B, el Decreto Ejecutivo N° 17, mediante la cual se ajustan las medidas para el ingreso de viajeros al territorio nacional debido a la pandemia de la Covid-19.

Según detalla la norma que lleva las firmas del presidente de la República, Laurentino Cortizo y de la Ministra de Salud Encargada, Ivette Berrío, todo viajero que ingrese al territorio nacional por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, deberá contar con el esquema completo o al menos dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, según el programa nacional de vacunación aprobado por su país de origen o procedencia.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Por tal motivo, el viajero deberá registrar de forma digital la constancia de su vacunación previo a su viaje, o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto o punto de entrada a Panamá.

En el caso de que el viajero no esté vacunado o no cuente con al menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 aprobada por su país de origen o procedencia, deberá presentar prueba Covid-19 (PCR o antígeno), con resultado no detectado realizado en las últimas 72 horas, de no ser así le corresponderá realizarse una a su costo en el puerto o punto de entrada al país.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ