Nacional - 04/12/25 - 07:10 AM

Propuestas y cortesía de sala marcan mesa de negociación del salario mínimo

La próxima sesión extraordinaria se realizará el martes 9 de diciembre.

 

Por: Redacción / Crítica -

La mesa de negociación laboral sobre el salario mínimo avanzó este miércoles con un ambiente de diálogo y respeto. Representantes de ambos sectores participaron activamente bajo la mediación del Mitradel, buscando un acuerdo histórico que beneficie a los trabajadores panameños.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, especialistas de Fedecámaras, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Coclé y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sintracoapa) compartieron sus análisis durante el período de cortesías de sala.

Estas intervenciones técnicas ayudaron a establecer un marco común de entendimiento sobre la situación económica actual del país. Cada parte pudo exponer sus diagnósticos y evaluaciones, sentando las bases para la siguiente fase de la negociación.

“A partir de esta jornada comienza la parte más importante: la presentación de las propuestas concretas sobre el aumento o revisión del salario mínimo. Este paso es clave y definirá el camino hacia un acuerdo histórico que impactará directamente a millones de trabajadores”, afirmó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño.

La próxima sesión extraordinaria se realizará el martes 9 de diciembre. Se espera que continúe en un clima de diálogo y responsabilidad, con el objetivo de alcanzar un ajuste equitativo que promueva la justicia social y laboral en todo Panamá.

Te puede interesar

Propuestas y cortesía de sala marcan mesa de negociación del salario mínimo

Propuestas y cortesía de sala marcan mesa de negociación del salario mínimo

 Diciembre 04, 2025
Arrancó la construcción del Hospital de Mascotas; la apertura se proyecta para el 2027

Arrancó la construcción del Hospital de Mascotas; la apertura se proyecta para el 2027

 Diciembre 04, 2025
La CSS invertirá $91 millones en compra de medicamentos

La CSS invertirá $91 millones en compra de medicamentos

 Diciembre 04, 2025
MARÍA CORINA agradece a Mulino por aceptar invitación

MARÍA CORINA agradece a Mulino por aceptar invitación

 Diciembre 04, 2025
¡Copa Airlines suspende temporalmente vuelos hacia y desde Caracas!

¡Copa Airlines suspende temporalmente vuelos hacia y desde Caracas!

 Diciembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí