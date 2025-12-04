Propuestas y cortesía de sala marcan mesa de negociación del salario mínimo

La mesa de negociación laboral sobre el salario mínimo avanzó este miércoles con un ambiente de diálogo y respeto. Representantes de ambos sectores participaron activamente bajo la mediación del Mitradel, buscando un acuerdo histórico que beneficie a los trabajadores panameños.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, especialistas de Fedecámaras, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Coclé y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sintracoapa) compartieron sus análisis durante el período de cortesías de sala.

Estas intervenciones técnicas ayudaron a establecer un marco común de entendimiento sobre la situación económica actual del país. Cada parte pudo exponer sus diagnósticos y evaluaciones, sentando las bases para la siguiente fase de la negociación.

“A partir de esta jornada comienza la parte más importante: la presentación de las propuestas concretas sobre el aumento o revisión del salario mínimo. Este paso es clave y definirá el camino hacia un acuerdo histórico que impactará directamente a millones de trabajadores”, afirmó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño.

La próxima sesión extraordinaria se realizará el martes 9 de diciembre. Se espera que continúe en un clima de diálogo y responsabilidad, con el objetivo de alcanzar un ajuste equitativo que promueva la justicia social y laboral en todo Panamá.