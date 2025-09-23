Protesta de jubilados de seguridad llega al Ministerio en Ancón

Un grupo de jubilados de diferentes estamentos de seguridad de Chiriquí y de otras provincias se mantienen concentrados frente a la sede del Ministerio de Seguridad Pública, corregimiento de Ancón, para exigir el pago de su prima de antigüedad y el ascenso en algunos cargos.



Los ciudadados con pancartas y bajo el tema musical "Patria" solicitan al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía que incluyan los pagos adeudados en el presupuesto general del Estado 2026.



Los manifestantes no acepta retrocesos y plantearon que la deuda pendiente es de 2015 al 2025.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a través de una nota de prensa informó que ha desembolsado más de $2 millones en concepto de prima de antigüedad a exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

Según el Minseg, hasta la fecha se han realizado pagos a 305 extrabajadores, sumando un total de $2,020,150.60.

Además, hay 294 cheques listos para ser retirados, equivalentes a $572,800.27, que corresponden a otros exfuncionarios que esperan su compensación.

El Minseg indicó que mantiene en trámite 2,167 pagos adicionales, por un monto acumulado de $8,350,119.86, como parte del proceso de reconocimiento de los derechos adquiridos por su personal.

