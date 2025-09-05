Nacional - 05/9/25 - 10:38 AM

Próximamente, contratación para construcción de cárcel en Colón

El proyecto, que inició oficialmente en 2024 y finalizará en 2027, ha generado altas expectativas en Colón por las oportunidades laborales que traerá, especialmente para trabajadores locales.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

 La empresa Consorcio SECOPSA, encargada de la construcción del nuevo Centro Penitenciario Nueva Esperanza, anunciará en los próximos días el proceso de contratación de personal para la ejecución de la obra.

El proyecto, que inició oficialmente en 2024 y finalizará en 2027, ha generado altas expectativas en Colón por las oportunidades laborales que traerá, especialmente para trabajadores locales.

Durante una reunión liderada por el gobernador Julio Hernández y la vicegobernadora Marysin Cedeño, también se discutió la necesidad de reforzar la seguridad en el área donde iniciarán los trabajos.

Te puede interesar

Canal de Panamá prevé un ajuste de tarifas para septiembre de 2026

Canal de Panamá prevé un ajuste de tarifas para septiembre de 2026

 Septiembre 05, 2025
37 años de prisión por femicidio y robo en Colón

37 años de prisión por femicidio y robo en Colón

 Septiembre 05, 2025
Mulino defiende 'indeclinable' soberanía de Panamá sobre el Canal

Mulino defiende 'indeclinable' soberanía de Panamá sobre el Canal

 Septiembre 05, 2025
El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo

El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo

 Septiembre 05, 2025
Próximamente, contratación para construcción de cárcel en Colón

Próximamente, contratación para construcción de cárcel en Colón

 Septiembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales