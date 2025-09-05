Próximamente, contratación para construcción de cárcel en Colón

La empresa Consorcio SECOPSA, encargada de la construcción del nuevo Centro Penitenciario Nueva Esperanza, anunciará en los próximos días el proceso de contratación de personal para la ejecución de la obra.

El proyecto, que inició oficialmente en 2024 y finalizará en 2027, ha generado altas expectativas en Colón por las oportunidades laborales que traerá, especialmente para trabajadores locales.

Durante una reunión liderada por el gobernador Julio Hernández y la vicegobernadora Marysin Cedeño, también se discutió la necesidad de reforzar la seguridad en el área donde iniciarán los trabajos.