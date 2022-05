Publio: Quirós no es independiente, es alter ego de Mireya Moscoso

El exdirector de Ingresos y miembro de Partido Panameñista, Publio Cortés afirmó que el exministro, ex viceministro, exlegislador suplente y exdirectivo de la ARI, Eduardo Antonio Quirós Bernal, es el "alter ego" de la exmandataria Mireya Moscoso y el momento político de ella ya pasó.

"Eduardo no es independiente... es, como siempre ha sido: una ficha que responde a Mireya Moscoso y a los que consideran que el Partido Panameñista es un patrimonio hereditario", alegó Publio.

Cortés anticipó que no respaldaría una candidatura presidencial independiente de Quirós, porque desde que trabajó con Eduardo en el gobierno de Moscoso y cuando luego fui Viceministro de Finanzas en ese gobierno, cargo al cual llegué por la recomendación de Quirós, pude percibir la tendencia de éste de "adular" a la entonces presidenta y a no separarse de ella.

El tiempo me demostró que lo que Eduardo hacía era ganarse la buena voluntad de Mireya Moscoso para ascender políticamente, añadió.

Según el exdirector de Ingresos, cuando éste fue designado como Ministro de Obras Públicas, confirmó su percepción del estilo de Eduardo de hacer política. Claramente estaba apostando a que la heredera de Arnulfo Arias le pusiera a “las masas” a su disposición en algún momento.

En esos tiempos Eduardo Quirós era un gran partícipe del Partido Panameñista, es decir, cuando Mireya Moscoso controlaba el partido, entonces sí se sentía representado, agregó Cortés.

De acuerdo al exjefe de la DGI, le parece un contrasentido y una deshonestidad de Quirós decir que no militaba en los últimos 12 en el partido en el que estaba inscrito, porque no se sentía parte, cuando fue su decisión personal la que lo ubicó como directivo de un medio de comunicación donde no podía jugar un rol militante en ningún partido político, por conflictos de interés.

Más de una década fuera de un partido político es una autoinmolación para cualquier dirigente político que quiera hacer carrera dentro de ese partido. Eduardo se salió solo concluye Publio Cortés.

Eduardo Quirós Bernal anunció su renuncia al Partido Panameñista, alegando que como muchos panameños no se siente representado por los partidos políticos que están secuestrados por intereses personales, bloqueando la posibilidad de poner el país por delante. El clientelismo y el populismo llevarán a "peor" a los partidos", sentenció.

