Pueblo Nuevo cumple 130 años con retos de basura y seguridad

Pueblo Nuevo cumplió 130 años de fundación con retos importantes en materia de recolección de basura, seguridad y ordenamiento urbano, que aumentan al ritmo de la población, pero que también se enfrentan para darle una vida digna a los residentes de este populoso corregimiento que tiene más de 30 mil habitantes.

El representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, aseguró que uno de los principales problemas que tienen es la recolección de basura que afecta a casi toda la ciudad capital.

Sin embargo, la junta comunal ha iniciado junto a la empresa privada programas de reciclaje, además de contar con un camión propio para la recolección de desechos en el corregimiento, lo que es un apoyo para la Autoridad de Aseo.

Además, se dieron problemas con varias recicladoras que contaminaban ríos y lotes baldíos, pero las mismas fueron allanadas junto a autoridades de salud y ambientales y ya se logró cerrar dos de ellas, mientras que las otras han sido citadas para que mejoren su trabajo o igualmente serán clausuradas.

En el tema de seguridad, Pérez sostuvo que, a través de reuniones con la Policía Nacional, se ha logrado un aumento de las rondas y programas de vigilancia. Aunque este es un problema que persiste en algunos sectores del corregimiento, la percepción de la comunidad es que los delitos se han controlado.

Pérez adelantó que las celebraciones por el aniversario del corregimiento se darán este 20 y 21 de septiembre con presentaciones de artistas, actos culturales y un desfile de bandas con más de 20 agrupaciones independientes.

Pueblo Nuevo es un área urbana de la Ciudad de Panamá, caracterizada por su mezcla de desarrollo económico reciente con algunas zonas de desafíos sociales y un crecimiento constante.

Ha experimentado un crecimiento económico significativo gracias a proyectos residenciales e industriales, además de la construcción de vías importantes como la Avenida 12 de Octubre. Originalmente fue formado por familias del interior, tiene una historia que se remonta a fines del siglo XIX. Es una zona con una mezcla de alta densidad de edificios y residencias unifamiliares.

Su ubicación estratégica lo conecta con vías principales y el transporte público, como el Metro de Panamá, y es un ejemplo de la transformación urbana y el desarrollo de la ciudad de Panamá.