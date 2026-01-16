Puertos de Panamá vuelven a crecer en el 2025, pero sin el empuje de antes

Panamá. El movimiento de contenedores en los puertos de Panamá creció un 3,6 % en 2025, en relación al año anterior, y llegó a 9.915.357 TEUs o unidades equivalentes a 20 pies, según las cifras preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La variación de 2025 está muy por debajo del 15,1 % registrado en 2024, aunque se da en medio de la volatilidad que caracteriza al comercio mundial debido a la política arancelaria de Estados Unidos y a conflictos bélicos como la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas este viernes en la web de la AMP, julio fue el mes con mayor tráfico de carga en 2025 al registrar 881.648 TEUs, seguido de octubre (872.157) y diciembre (852.773), mientras que febrero fue el de menor circulación con 717.142 TEUs.

El puerto más activo de 2025 fue nuevamente el SSA Marine MIT, conocido como el puerto de Manzanillo (Caribe) y operado por la multinacional estadounidense SSA Marine, que registró 2.861.352 TEUs, un 5,5 % más que el año anterior.

A Manzanillo le siguió el puerto de Balboa (Pacífico), operado por Panama Ports Company (PPC), de la hongkonesa CK Hutchison Holdings, con 2.676.768 TEUs, un 1,8 % más que en 2024.

El puerto de Balboa y el de Cristóbal (Atlántico) están incluidos en la venta global de más de 40 terminales operadas por CK Hutchison por cerca de 23.000 millones de dólares al consorcio integrado por BlackRock y Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario del gigante naviero MSC, operación que se ha visto frenada por China en medio de la tensión geopolítica con Estados Unidos.

El tercer puerto con mayor movimiento en 2025 fue el Colón Container Terminal (CCT), en el Atlántico y operado por el Grupo Evergreen de Taiwán, con 1.736.582 TEUs, un 10,2 % más que en 2024.

El PSA Panama International Terminal, del Grupo PSA International y conocido como el puerto de Rodman (Pacífico), ocupó el cuarto lugar con 1.354.708 TEUs, registrando una caída del 2,1 % frente al año anterior.

Por su parte, el puerto de Cristóbal, también operado por PPC, movilizó 1.210.528 TEUs, lo que representa un incremento del 9,4 %.

En contraste, las estadísticas de 2025 reflejan el derrumbe del 53,1 % en el movimiento de contenedores del puerto Bocas Fruit Co., conocido como Puerto de Almirante, en Bocas del Toro, afectado por una huelga sindical que golpeó de lleno a la industria bananera entre abril y junio.

La caída de 2025, cuando Almirante registró 75.419 TEUs, contrasta con el crecimiento del 107,6 % en 2024, año en que el puerto alcanzó 160.952 TEUs.