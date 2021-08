Qué beneficios representan concesiones portuarias que compiten con Panama Ports

“¿Los puertos de Panamá Ports son a los únicos que se les ha otorgado prórroga “automática”?”, preguntó Frenadeso. “Claro que no”, fue la respuesta.



“Existen otros puertos a los que se les ha extendido el contrato y ni siquiera el pueblo conoce los supuestos beneficios para la nación ni las condiciones. De ellos los medios no hablan. ¿Por qué? Por los intereses detrás de esos puertos”, añadió un documento de esa organización.



“Hoy se habla de Panamá Ports Company, pero poco se habla de los otros puertos y qué beneficios han representado para Panamá”, señaló.



Frenadeso detalló que a Manzanillo International Terminal (MIT) “vinculado a las familias Motta y Heilbron, (Copa, TVN, Assa, Banco General), se les renovó el contrato en el 2016 y a Colon Container Terminal (CCT) del Grupo Evergreen en el 2017. Al otro concesionario, PSA Rodman, del grupo judío argentino Liberman, debe renovársele el contrato en el 2025.



Frenadeso cuestionó el papel protagónico del exadministrador José Luis Quijano. Sorprende que ese funcionario mantuvo un perfil bajo en su paso por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pero actualmente se ha convertido en vocero de la campaña mediática contra PPC.



“Recordemos que durante la administración de Quijano, Astilleros Armón de España se le vinculó a su hijo homónimo en un cuestionado contrato de remolcadores, lo cual fue fuertemente denunciado en su momento, pero no pasó nada”, comentó Frenadeso. En juego hubo por lo menos $13 millones.



También señaló al exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, actual presidente y director del centro de vacunación clandestino, Laboratorios CureVac, S.A. Ese caso lo sacó de circulación, tras convertirse en un vociferante crítico de la prórroga automática de la segunda fase de la concesión por 50 años a PPC.



Frenadeso calificó como un “show mediático y politiquero” del excandidato presidencial Ricardo Lombana, “instrumento de otros grupos económicos con intereses en la actividad portuaria”.



Lombana pidió las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la AMP en las que se aprobó la prórroga automática del contrato a PPC. Al final, las referidas actas demostraron la forma transparente cómo se gestionó todo lo relativo al contrato de PPC.



En medio del tema de las actas de la Junta Directiva de la AMP, se descubrió que por influencias de Roberto Lombana, exmiembro de la Junta Nacional de Escrutinios del Tribunal electoral, su hijo Ricardo fue nombrado en el 2000 en el departamento legal de la AMP.



“Los medios de comunicación se alinean en función de los poderosos intereses de grupos económicos, los cuales están representados en las cúpulas de los partidos tradicionales y de proyectos seudo independientes (como el de Lombana), cuyas caras visibles son sus asiduos invitados. Esto se llama mafia”, destacó Frenadeso.



Donantes de campañas



“Todos saben que el principal “donante” de las campañas electorales en Panamá es Stanley Motta y su grupo propietarios de MIT, competencia de Panamá Ports Company en el Atlántico”, apuntó Frenadeso.



Pero también se conocen donaciones por parte de la concesionaria PSA Rodman. Frenadeso denunció que Víctor Diamond, directivo de varias empresas del Grupo Liberman, donó $320,000 a la campaña de Nito Cortizo.



La relación de Liberman con el poder político quedó en evidencia durante el Ejecutivo del expresidente Juan Varela.



En la filtración de los VarelaLeaks se conoció un intercambio entre Varela y Guillermo Liberman, quien está al frente en Panama de los negocios del grupo construido por Samuel Liberman. Ambos nacionalizados panameños.



Luego de la votación de un proyecto de ley en el 2016 para cancelar el contrato a PSA Rodman, Liberman le dijo en un mensaje de texto a Varela: “Esa Asamblea hay que cerrarla como hizo Fujimori”. Varela estuvo de acuerdo y prometió vetar la ley. En su enfado, Liberman le dice a Varela “No sé si llamar a PMG (Pedro Miguel González) o esperar”, denotando la relación del empresario con la cúpula del PRD.



“Quizás por eso, entre otras cosas, hoy Pedro Miguel González anda “indignado” con la prolongación del contrato de Panamá Ports Company (PPC)”, opinó Frenadeso.



También reveló que el abogado Pedro Meilán está contratado por PSA Rodman para denunciar y escribir contra PPC.

