Reabren vía afectada por deslizamiento en Colón

Las autoridades de la Junta Técnica, compuesta por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y organismos de seguridad, lograron despejar los deslizamientos de tierra que tenían incomunicadas a decenas de familias dentro del corregimiento de Salamanca, en la vía Transístmica de Colón.

Las lluvias de los últimos días dejaron aisladas a comunidades como Boquerón Arriba, Boquerón Abajo y Santa Librada, metiendo a la gente en una preocupación constante por no poder salir ni entrar.

Los trabajos permitieron despejar al menos cinco puntos críticos, donde los deslizamientos impedían el libre tránsito vehicular.

En total, más de 30 familias quedaron incomunicadas por horas debido a los derrumbes.

Para este domingo, el acceso y la movilidad en esta carretera interna ya estaban restablecidos, mientras los organismos de seguridad se mantienen vigilantes, ya que todavía se registran lluvias en varios sectores de la región.