Realizan feria de promoción de salud en la Policlínica de Betania

La Policlínica de Betania, a través del Comité Local de Atención Primaria en Salud (CLAPS), para conmemorar el cierre del Mes de la Patria y aplicar estilos de vida saludables, realizó este 27 de noviembre una feria de promoción de salud y divulgación de los servicios que ofrece.

En la actividad se atendieron a 39 pacientes, 26 de ellos eran femeninas.

De acuerdo con la Dra. Yusseck De Los Ríos, se detectó a un paciente con presión alta,mal controlada, y a otros tres pacientes se les dio consejería y se les refirió a sus médicos.

Además, otros cinco pacientes fueron referidos al servicio de odontología, mientras que desde los profesionales de estimulación temprana se orientó a las madres en el cuidado de sus niños.

Por otro lado, De Los Ríos dijo que los psicólogos enviaron el mensaje de comunicarse, compartir y no aislarse ante las actividades de fin de año.

En este mismo orden de ideas, los nutricionistas instaron a las personas diabéticas e hipertensas a no descuidar sus medicamentos.

De la misma manera, salud ocupacional hizo hincapié en evitar los accidentes laborales.