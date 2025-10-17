Realizando Metas desmiente llamados internos no autorizados por su directiva

La Junta Directiva del Partido Realizando Metas salió al paso de rumores que han circulado en los últimos días, desmintiendo cualquier llamado a procesos internos que no haya sido autorizado oficialmente por sus autoridades.

En un comunicado oficial, el partido señala que desconoce cualquier gestión o reunión que se esté promoviendo en nombre del presidente y la junta directiva.

“Todas nuestras autoridades legales están debidamente establecidas y no han autorizado ninguna actividad de organización interna que no haya sido comunicada oficialmente”, enfatizó el documento.

El partido reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta organización interna, e insta a sus miembros a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación antes de atender cualquier llamado externo.