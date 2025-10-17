Nacional - 17/10/25 - 08:23 PM

Realizando Metas desmiente llamados internos no autorizados por su directiva

El partido señala que desconoce cualquier gestión o reunión que se esté promoviendo en nombre del presidente y la junta directiva.

 

Por: Redacción / Critica -

La Junta Directiva del Partido Realizando Metas salió al paso de rumores que han circulado en los últimos días, desmintiendo cualquier llamado a procesos internos que no haya sido autorizado oficialmente por sus autoridades.

En un comunicado oficial, el partido señala que desconoce cualquier gestión o reunión que se esté promoviendo en nombre del presidente y la junta directiva. 

“Todas nuestras autoridades legales están debidamente establecidas y no han autorizado ninguna actividad de organización interna que no haya sido comunicada oficialmente”, enfatizó el documento.

El partido reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta organización interna, e insta a sus miembros a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación antes de atender cualquier llamado externo.

