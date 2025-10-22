Realizando Metas desmiente solicitudes ilegales de datos para nombramientos
El fiscal aclaró que las autoridades del Partido Realizando Metas no han autorizado a nadie para hacer este tipo de solicitudes.
Alejandro Pérez, fiscal del Partido Realizando Metas, emitió un comunicado alertando a la ciudadanía sobre un intento de fraude relacionado con el envío de datos personales.
Según Pérez, se ha recibido información de que personas no autorizadas están solicitando a precandidatos a cargos de elección por esta agrupación política que envíen sus nombres, cédulas y otros datos personales para “nombramientos” al número telefónico 6197-0593.
El fiscal aclaró que las autoridades del Partido Realizando Metas no han autorizado a nadie para hacer este tipo de solicitudes. Además, advirtió que esta conducta podría constituir un delito electoral, en violación de la Ley 81 de 2019, que protege los datos personales de los ciudadanos.
“Es importante que todos estén atentos y no proporcionen ninguna información personal a través de canales no oficiales, ya que esta acción no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la privacidad de las personas”, señaló Pérez.
Finalmente, reiteró que el Partido Realizando Metas no realiza ningún tipo de nombramiento por este medio y exhortó a los involucrados en este fraude a cesar inmediatamente con estas actividades ilegales.