Reanudan al 100% trabajos del Cuarto Puente tras diálogo con obreros

Los trabajos del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reanudados al 100%, informó ayer el Consorcio Panamá Cuarto Puente.

De acuerdo con la empresa, la reactivación se da luego de sostener conversaciones directas con los trabajadores del proyecto, en las que se escucharon inquietudes y se aclararon las dudas planteadas.

El diálogo se dio bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La empresa reiteró que cree firmemente en el diálogo como herramienta fundamental para la solución de diferencias y que su actuación se mantiene en estricto cumplimiento de la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto absoluto a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical.

El Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una obra de alto interés nacional, clave para la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad del país.