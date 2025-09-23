Nacional - 23/9/25 - 05:58 PM

Recortan al Idaan la mitad del presupuesto

De los B/.789.2 millones solicitados se le ha concedido un monto de B/.358.8 millones.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha vuelto a sentarse ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, esta vez para sustentar su presupuesto para el año 2026.

 A pesar de solicitar una cifra que consideraba vital para mantener sus operaciones y mejorar los servicios, la institución se ha topado con una dolorosa realidad: solo le han aprobado menos de la mitad de lo que pedía.

De los B/.789.2 millones solicitados se le ha concedido un monto de B/.358.8 millones. 

Idaan dice que recortes amenazan el servicio

El presupuesto para funcionamiento, operación y mantenimiento del IDAAN, que pasó de B/.413.3 millones a solo B/.155.8 millones, impacta directamente en las áreas más sensibles para el ciudadano de a pie. Los recortes son brutales y preocupantes. 

La partida de mantenimiento se desploma de B/. 29.3 millones a B/. 2.5 millones, un golpe demoledor para una institución que maneja 55 plantas potabilizadoras y miles de kilómetros de redes.

Según la instiución, la compra de químicos para potabilización, esencial para garantizar la calidad del agua que llega a los hogares, se reduce de B/.25 millones a solo B/.8 millones. 

Esto no solo pone en riesgo la potabilidad del líquido, sino que también levanta serias dudas sobre la capacidad del IDAAN para cumplir con los estándares mínimos de salubridad. 
Y como si fuera poco, la compra de agua también se ha visto drásticamente afectada, pasando de B/.56 millones a B/.15 millones. ¿Cómo se podrá garantizar el abastecimiento a las comunidades que dependen de esta compra?

 

Inversiones en pausa

 

En cuanto a las inversiones, el IDAAN había solicitado B/.304.1 millones para proyectos clave, pero solo se le ha asignado B/.202.9 millones. 

Con una reducción de B/.101 millones, proyectos esenciales como la continuidad de las plantas potabilizadoras de Arraiján y Sabanitas o el sistema de alcantarillado de David, tendrán que ser revisados y, quizás, ralentizados, según indicaron. 

El informe enumera una serie de proyectos en ejecución y por licitar, que incluyen mejoras en plantas, acueductos y sistemas de alcantarillado en varias provincias. 

El IDAAN reitera que los recursos son vitales para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua, pero el gobierno parece haber hecho oídos sordos a esta súplica.

La falta de presupuesto es una bomba de tiempo que amenaza con agravar la ya complicada situación del servicio de agua en Panamá

Mientras se habla de megaproyectos y planes a futuro, la realidad de un sistema en declive y la preocupación de miles de panameños por la falta de agua potable sigue sin resolverse.

