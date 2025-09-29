Recorte presupuestario al ITSE genera preocupación

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se mostró preocupada por los recortes presupuestarios “tan grandes” que enfrenta el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), una institución que, a su criterio, cumple y entrega resultados al país.

El ITSE solicitó $78 millones para el 2026, pero el MEF recomendó $21.8 millones.

Para el gremio empresarial, el ITSE es un ejemplo vivo de “cómo una institución puede convertir inversión en resultados tangibles para la sociedad” y, por tal razón, considera que “no podemos darnos el lujo de quitarle recursos a una institución que está formando jóvenes, generando empleo y apoyando emprendimientos”.

“El ITSE no es un centro educativo más; es una plataforma de oportunidades que está cumpliendo con lo que promete. De cada diez muchachos que se gradúan, ocho consiguen empleo, uno emprende y otro decide continuar estudios superiores. Ese dato, sencillo pero contundente, nos dice que los recursos invertidos allí sí se traducen en movilidad social, productividad y esperanza para las familias panameñas”, sostuvo la CCIAP en su mensaje dominical.

Este gremio empresarial afirma estar consciente de que el presupuesto nacional tiene compromisos muy fuertes y que no hay mucho espacio para mover recursos; por ello, recomendó que “si hay que apretar”, hay que empezar por “los gastos superfluos e innecesarios que poco o nada aportan al bienestar de los panameños”.

La Cámara insistió en que “el presupuesto no puede ser solo una lista de cifras, tiene que ser un instrumento para mejorarle la vida a la ciudadanía" y que "eso significa poner el dinero donde de verdad se ven los frutos", como en el ITSE.