08/9/25

Rector de UP cuestiona proyecto de ley sobre reelección

El rector planteó que, en ese eventual referéndum, deberían considerarse tres opciones: prohibir la reelección indefinidamente, permitir una sola reelección o no establecer límites.

 

Por: Redacción / Web

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores, anunció que solicitará una cortesía de sala a la Asamblea Nacional durante el segundo debate del Proyecto de Ley 83, que busca prohibir la reelección inmediata al cargo de rector en las universidades oficiales del país.

Flores Castro expresó que la legislación universitaria vigente establece que cualquier modificación debe ser sometida a referéndum por el Consejo General Universitario, proceso que aún no se ha realizado. “Le vamos a pedir un espacio a la Asamblea que permita que los universitarios llevemos a referéndum el tema de la reelección”, afirmó.

El rector planteó que, en ese eventual referéndum, deberían considerarse tres opciones: prohibir la reelección indefinidamente, permitir una sola reelección o no establecer límites. “Si ustedes me preguntan a mí, yo estaría de acuerdo con un periodo adicional para las autoridades de la Universidad de Panamá”, añadió.

Asimismo, recordó que el Consejo General Universitario ya aprobó el calendario electoral para 2026, con elecciones programadas para el 1 de julio. En este contexto, consideró “irregular” que, con la convocatoria ya abierta, se pretenda discutir y aprobar desde la Asamblea una ley que incida directamente en el proceso electoral universitario.

Flores insistió en que la autonomía universitaria debe respetarse y que cualquier cambio en su normativa interna debe ser decidido por la propia comunidad universitaria.

 Septiembre 08, 2025
 Septiembre 08, 2025
 Septiembre 08, 2025
 Septiembre 08, 2025
 Septiembre 08, 2025

