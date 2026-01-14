Rector de la UP lo deja por escrito: no va más, ni reelección ni otro cargo

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, presentó una declaración jurada notarial donde deja constancia de que no buscará la reelección ni aceptará ningún cargo de autoridad dentro de la institución.

El documento fue firmado el 13 de enero, ante el notario público duodécimo del circuito de Panamá. Ahí, bajo juramento, el rector dejó dicho que no se postulará ni aceptará candidatura alguna para seguir al frente de la Casa de Méndez Pereira.

La declaración es directa. Nada de rectoría para el período 2026-2031, ni ahora ni después. Tampoco en procesos electorales futuros que se convoquen para ese mismo cargo.

Pero no solo eso. Flores Castro también dejó claro que, una vez termine el período para el cual fue electo, no ocupará ningún otro puesto de autoridad dentro de la universidad, donde ha trabajado más de 43 años sin interrupción.

No es la primera vez que lo dice. Ya lo había repetido en público. Sin vueltas. “Yo voy a concluir el 30 de septiembre de 2026, diez años de ser rector de la universidad, y eso es suficiente”, afirmó en su momento.

Mientras tanto, el tema de la reelección universitaria sigue caliente afuera del campus. En la Asamblea Nacional, avanza en segundo debate el proyecto de ley 83, que busca regular la reelección del rector y otras autoridades en las universidades oficiales.

Sobre esa iniciativa, el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, señaló que las bancadas analizan la posibilidad de permitir una sola reelección adicional, como fórmula de consenso. La discusión sigue. Pero en la UP, al menos desde rectoría, la decisión ya está firmada y jurada.

