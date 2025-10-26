Reducen el tiempo de espera por resonancias

El tiempo de espera para la realización de estudios de resonancia magnética en la policlínica “Dr. Santiago Barraza” de la Caja de Seguro Social (CSS) en La Chorrera ya supera los tres meses.

Los plazos se prolongan mes a mes, debido a que esta es la única instalación médica de la CSS en la provincia de Panamá Oeste que cuenta con este equipo especializado.

Ante esta situación, la estrategia de la dirección médica de la policlínica ha sido implementar jornadas extraordinarias de atención, dando prioridad a los pacientes que llevan dos o tres meses en lista de espera.

Juan Vergara, encargado del departamento de radiología en la policlínica “Dr. Santiago Barraza”, indicó que unos 24 pacientes son convocados los sábados y domingos para estudios de columna, rodilla y hombro.

Agregó que, a medida que se vaya reduciendo la lista de espera, el tiempo que deberán aguardar los nuevos pacientes referidos desde las distintas policlínicas será menor.

Dependiendo del estudio solicitado por el médico especialista, cada sesión puede durar en promedio 30 minutos. Con estas jornadas extraordinarias, se han atendido a 250 pacientes.

Esta policlínica tiene un área de responsabilidad de alrededor de 600.000 habitantes, donde Barrio Colón y Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera, representan el 80% de la población atendida. Además, se reciben personas que vienen desde Arraiján hasta Coclé.

Desde junio de este año, cuando entró en operación el equipo de resonancia magnética, se han atendido 1.500 pacientes.