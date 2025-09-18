Reemplazan a docente de inglés tras denuncia por presunto maltrato

La Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Veraguas informó que fue separada de su cargo una docente de inglés del Instituto Urracá, en el distrito de Santiago, tras ser llevada ante el Sistema Penal Acusatorio por denuncias relacionadas con un presunto caso de maltrato al menor.

Según comunicó la entidad, esta acción se realizó respetando el debido proceso y con apego a la presunción de inocencia, sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes involucradas. Al mismo tiempo, se ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer los hechos.

El Meduca aclaró que, una vez ejecutada la separación, se gestionó de inmediato el nombramiento de un docente sustituto, quien ya se encuentra en funciones. De esta manera, se garantiza la continuidad del proceso educativo para los estudiantes, quienes retomarán sus clases con normalidad a partir del lunes 22 de septiembre de 2025.