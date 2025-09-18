Nacional - 18/9/25 - 12:35 PM

Reemplazan a docente de inglés tras denuncia por presunto maltrato

El Meduca aclaró que, una vez ejecutada la separación, se gestionó de inmediato el nombramiento de un docente sustituto, quien ya se encuentra en funciones

 

Por: Redacción / Web -

La Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Veraguas informó que fue separada de su cargo una docente de inglés del Instituto Urracá, en el distrito de Santiago, tras ser llevada ante el Sistema Penal Acusatorio por denuncias relacionadas con un presunto caso de maltrato al menor.

Según comunicó la entidad, esta acción se realizó respetando el debido proceso y con apego a la presunción de inocencia, sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes involucradas. Al mismo tiempo, se ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer los hechos.

El Meduca aclaró que, una vez ejecutada la separación, se gestionó de inmediato el nombramiento de un docente sustituto, quien ya se encuentra en funciones. De esta manera, se garantiza la continuidad del proceso educativo para los estudiantes, quienes retomarán sus clases con normalidad a partir del lunes 22 de septiembre de 2025.

Te puede interesar

Interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia toma fuerza

Interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia toma fuerza

 Septiembre 18, 2025
¡Ojo! Detectan sitio web fraudulento con falsas ofertas de trabajo

¡Ojo! Detectan sitio web fraudulento con falsas ofertas de trabajo

 Septiembre 18, 2025
Reemplazan a docente de inglés tras denuncia por presunto maltrato

Reemplazan a docente de inglés tras denuncia por presunto maltrato

 Septiembre 18, 2025
ENA: Prórroga del Corredor Norte evita deuda estatal

ENA: Prórroga del Corredor Norte evita deuda estatal

 Septiembre 18, 2025
Contralor descarta diferencias tras renuncia de Alí Felipe Cabezas

Contralor descarta diferencias tras renuncia de Alí Felipe Cabezas

 Septiembre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda